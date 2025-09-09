МЦУ Владивостока прокомментировал розлив неизвестной жидкости в море

Ещё вчера местные жители заметили, как из трубы у Спортивной гавани в море наружу вытекала синеватая жидкость, а уже сегодня вода неожиданно изменила оттенок — покрылась странной полупрозрачной белой субстанцией.
Свидетели отмечают, что это сильно напоминает разлитую неизвестную химию. Выглядит весьма подозрительно и настораживает. Что именно это, пока не ясно.
По сведениям МЦУ Владивостока, эксперты административно‑территориального управления Фрунзенского района получили информацию для проведения проверки.
Объект представляет собой ливневый сток, и, вероятно, на этом участке мог произойти незаконный сброс неизвестной жидкости.