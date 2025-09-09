Двух девушек отправили под домашний арест после избиения подростков: Они угрожали скормить 30 таблеток и сжечь дом

Мариинский городской суд Кемеровской области отправил под домашний арест двух девушек 20 и 27 лет, которых обвиняют в истязании двух девочек-подростков 14 и 17 лет. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
По данным следствия, в конце августа этого года пьяные девушки пришли в дом, где находились несовершеннолетние, «с целью разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления». В результате они «нанесли множественные удары потерпевшим».
Одна из нападавших угрожала ножом и пыталась заставить девочку выпить 30 таблеток. Другая снимала все происходящее на камеру, также участвую в избиениях.
Девушки также угрожали сжечь дом и убить всех находившихся в нем несовершеннолетних, если те обратятся в полицию и сообщат о произошедшем.
Нападавшим предъявили обвинение в групповом истязании несовершеннолетних. Однако их адвокаты не согласны с домашним арестом и называют такую меру необоснованной. Они собираются обжаловать судебное решение.
Напомним, в июле этого года в Самарской области подросток под смех и ругань друзей жестоко избил девочку.