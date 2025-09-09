Ричмонд
Решившие посмотреть водопад в Башкирии туристы оказались в беде

В Башкирии в районе водопада мужчина с женщиной оказались в ловушке.

Источник: Комсомольская правда

Двое взрослых — мужчина и женщина — попали в затруднительную ситуацию у водопада Куперля в Мелеузовском районе Башкирии. Их автомобиль застрял, после чего путешественникам пришлось пешком искать помощь.

Как сообщили в госкомитете по ЧС, экстренные службы оперативно отреагировали на вызов, нашли граждан и помогли им. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное, помощь медиков не потребовалась.

