Решившие посмотреть водопад в Башкирии туристы оказались в беде

Двое взрослых — мужчина и женщина — попали в затруднительную ситуацию у водопада Куперля в Мелеузовском районе Башкирии. Их автомобиль застрял, после чего путешественникам пришлось пешком искать помощь.
Как сообщили в госкомитете по ЧС, экстренные службы оперативно отреагировали на вызов, нашли граждан и помогли им. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное, помощь медиков не потребовалась.
