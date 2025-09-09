Педиатра нашли мёртвым под окнами элитного ЖК в Москве, куда он приехал по вызову

По предварительной информации, первая бригада скорой помощи приехала к дому около двух часов ночи. Медики поднялись на 18-й этаж к семье, где был маленький пациент. Через какое-то время тело педиатра оказалось под окнами здания. Сейчас территория оцеплена, выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из Калининграда вызвал скорую помощь для своих родителей, потому что не мог их разбудить. Приехавшие врачи обнаружили, что у 40-летнего мужчины и его 39-летней жены нет дыхания и сердцебиения. Женщину медики смогли реанимировать, мужчина умер.