Жительница Соликамска перевела мошенникам 1,8 млн рублей

Полицейским женщина рассказала, что на сайте знакомств познакомилась с молодым человеком. В ходе переписки он предложил ей дополнительный заработок, участвуя в торгах на бирже. Для этого надо было скачать в интернете специальное приложение. После того как программа была установлена, женщине в мессенджер позвонила «специалист биржи», предложив перевести деньги на специальный счет. Всего жительница Соликамска перевела более 1,8 млн руб., считая, что вносит деньги на свой счет.