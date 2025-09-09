Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

В Краснодарском крае две девочки, 13 и 14 лет, вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. Инцидент произошел 12 июня в станице Петровской на улице Чапаева. Школьницы вырвали цветы из клумб у мемориала и разбросали их вокруг. На кадрах с места событий было видно, что некоторые цветы злоумышленницы воткнули прямо в Вечный огонь.