Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

В Челябинской области неизвестные осквернили Вечный огонь. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщает Ura.ru.
По его данным, в селе Долгодеревенское вандалы приготовили яичницу прямо на звезде, где горит Вечный огонь. Происшествие заметили сотрудники местной администрации.
Прокуратура региона начала проверку по факту инцидента, чтобы установить виновных и обстоятельства случившегося, передает агентство.
Ранее в поселке Семибратово Ярославской области школьник возрастом 7−8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде, подошел к памятнику, и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, а затем сел на транспорт и уехал. Правоохранители выясняют, была ли дата выбрана случайно либо мальчику сказали осквернить мемориал именно в государственный праздник.
В Краснодарском крае две девочки, 13 и 14 лет, вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. Инцидент произошел 12 июня в станице Петровской на улице Чапаева. Школьницы вырвали цветы из клумб у мемориала и разбросали их вокруг. На кадрах с места событий было видно, что некоторые цветы злоумышленницы воткнули прямо в Вечный огонь.