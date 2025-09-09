Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

В Челябинской области неизвестные осквернили Вечный огонь. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщает Ura.ru.

В Челябинской области неизвестные осквернили Вечный огонь. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщает Ura.ru.

По его данным, в селе Долгодеревенское вандалы приготовили яичницу прямо на звезде, где горит Вечный огонь. Происшествие заметили сотрудники местной администрации.

Прокуратура региона начала проверку по факту инцидента, чтобы установить виновных и обстоятельства случившегося, передает агентство.

Ранее в поселке Семибратово Ярославской области школьник возрастом 7−8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде, подошел к памятнику, и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, а затем сел на транспорт и уехал. Правоохранители выясняют, была ли дата выбрана случайно либо мальчику сказали осквернить мемориал именно в государственный праздник.

В Краснодарском крае две девочки, 13 и 14 лет, вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. Инцидент произошел 12 июня в станице Петровской на улице Чапаева. Школьницы вырвали цветы из клумб у мемориала и разбросали их вокруг. На кадрах с места событий было видно, что некоторые цветы злоумышленницы воткнули прямо в Вечный огонь.