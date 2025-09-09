Спасатели вытащили из воды тонувшего жителя Уфы

Как сообщили в управлении гражданской защиты, 25-летнего молодого человека, который начал тонуть на глубине, заметили пассажиры проплывавшего мимо теплохода. Они бросили ему круг, а затем подоспевшие спасатели доставили его на берег и передали медикам.