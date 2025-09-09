Пьяный сын высокопоставленной чиновницы устроил смертельное ДТП в Воронеже

22-летняя Валерия Султанова из Сочи скончалась на месте. Гусева госпитализировали, а медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян. Для водителя это не первое нарушение: в 2022 году его лишали прав, а позже за повторное вождение в нетрезвом виде возбудили уголовное дело.