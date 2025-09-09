Пьяный сын высокопоставленной чиновницы устроил смертельное ДТП в Воронеже

В Воронеже пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС устроил смертельное ДТП, в результате которого погибла пассажирка. Авария произошла 3 сентября на улице Хользунова — 31-летний Антон Гусев на «Фольксваген Гольф» врезался в припаркованный полуприцеп, пишет Baza.
22-летняя Валерия Султанова из Сочи скончалась на месте. Гусева госпитализировали, а медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян. Для водителя это не первое нарушение: в 2022 году его лишали прав, а позже за повторное вождение в нетрезвом виде возбудили уголовное дело.
Родственники погибшей опасаются, что Гусев избежит наказания. Его мать работает главным государственным налоговым инспектором в Управлении ФНС по Воронежской области.
На момент публикации новости уголовное дело о смертельном ДТП ещё не было возбуждено, а подозреваемый находится на свободе, добавляет канал.
