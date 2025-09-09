Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный сын высокопоставленной чиновницы устроил смертельное ДТП в Воронеже

В Воронеже пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС устроил смертельное ДТП, в результате которого погибла пассажирка.

В Воронеже пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС устроил смертельное ДТП, в результате которого погибла пассажирка. Авария произошла 3 сентября на улице Хользунова — 31-летний Антон Гусев на «Фольксваген Гольф» врезался в припаркованный полуприцеп, пишет Baza.

22-летняя Валерия Султанова из Сочи скончалась на месте. Гусева госпитализировали, а медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян. Для водителя это не первое нарушение: в 2022 году его лишали прав, а позже за повторное вождение в нетрезвом виде возбудили уголовное дело.

Родственники погибшей опасаются, что Гусев избежит наказания. Его мать работает главным государственным налоговым инспектором в Управлении ФНС по Воронежской области.

На момент публикации новости уголовное дело о смертельном ДТП ещё не было возбуждено, а подозреваемый находится на свободе, добавляет канал.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.