Вице-премьеры Башкирии будут курировать адаптацию приезжих

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил новые обязанности для своих заместителей, поручив им заниматься вопросами интеграции мигрантов. Соответствующий документ уже опубликован.
Теперь первый вице-премьер Урал Кильсенбаев, который уже курирует образование и межнациональные отношения, будет отвечать за просвещение и воспитание иностранных граждан.
Другой первый заместитель, Рустам Муратов, возглавляющий Минэкономразвития, займется привлечением мигрантов к работе в рамках инвестиционных проектов, а также развитием среди них малого и среднего предпринимательства.
Координацию всей миграционной политики доверили вице-премьеру Иреку Сагитову, который также продолжит курировать юстицию, гражданскую оборону и вопросы правопорядка.
Министр спорта Руслан Хабибов, в свою очередь, будет следить за соблюдением трудовых и социальных прав приезжих, а также заниматься трудоустройством людей с инвалидностью и снижением уровня безработицы.
