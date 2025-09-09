Раскрыта сумма компенсации на ремонт за взрыв дома в подмосковном Ступино

Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, по вине которого в 2022 году произошел взрыв газа в жилом доме, повлекший гибель шести человек, выплатить более 362 миллионов рублей на восстановление здания. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд полностью установил вину Зарубина. Иски о возмещении материального ущерба подавали администрация города и Фонд капитального ремонта. Дополнительно суд постановил выплатить миллион рублей женщине, получившей черепно-мозговую травму при взрыве.
Из материалов дела следует, что Зарубин не признавал свою вину и просил суд не взыскивать с него компенсацию.
Согласно данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за семейных конфликтов планировал убить жену и детей, устроив взрыв бытового газа. По приговору суда, он перекрыл вентиляционное отверстие детским одеялом, нарушил герметичность газовой системы и после заполнения помещения газом укрылся в туалете, где чиркнул зажигалкой.
Мощный взрыв вызвал обрушение подъезда многоквартирного дома, в результате чего погибли шесть человек, включая жену и двоих детей осужденного. Четыре человека получили серьезные ранения. На основе собранных доказательств и более 40 экспертиз было сформировано обвинение — виновнику трагедии назначено пожизненное заключение.
Читайте также: Перекрытия повреждены в доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.