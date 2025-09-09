Раскрыта сумма компенсации на ремонт за взрыв дома в подмосковном Ступино

Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, по вине которого в 2022 году произошел взрыв газа в жилом доме, повлекший гибель шести человек, выплатить более 362 миллионов рублей на восстановление здания. Об этом сообщает РИА Новости.