Минимум 10 погибших: товарный поезд протаранил автобус

По меньшей мере десять человек погибли, более сорока ранены в результате того, что товарный поезд протаранил автобус в Мексике. Поезд протаранил автобус, расколовшийся надвое.
Грузовой поезд столкнулся с двухэтажным автобусом в Мексике, в результате чего тот раскололся надвое и по меньшей мере 10 человек погибли, еще 41 получил ранения, сообщили власти.
Как отмечает Sky News, авария произошла незадолго до 7 утра по местному времени на железнодорожном переезде в промышленной части Атлакомулько, города, расположенного примерно в 80 милях (130 км) к северо-западу от столицы Мехико.
Агентство гражданской обороны штата Мехико сообщило, что власти все еще работают на месте аварии, а прокуратура штата заявила, что начала расследование.
Генеральная прокуратура сообщила, что семь женщин и трое мужчин погибли, а некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На опубликованном в социальных сетях видео, которое, по-видимому, было записано с камер видеонаблюдения на переезде, можно увидеть, как двухэтажный автобус в плотном потоке машин медленно движется через железнодорожные пути.
Затем внезапно появился поезд, протаранил автобус посередине и расколол транспортное средство надвое. Движение поезда привело к тому, что автобус съехал с рельсов.
Передняя половина осталась рядом с переездом, а задняя — дальше, на противоположной стороне путей, отмечает Sky News.
Автобус принадлежал компании Herradura de Plata, и, по данным La Jornada Hidalgo, в нем находилось около пятидесяти пассажиров. Больше всего от столкновения пострадали люди, находившиеся в верхней части двухэтажного автобуса.
Власти не сразу сообщили подробности о том, как могла произойти авария. По словам очевидцев, на переезде не было видно шлагбаумов или других светофоров.
Мигель Санчес, 33 года, работающий на станции техобслуживания, расположенной примерно в 100 метрах от переезда, сказал, что услышал гудок поезда перед переездом.
«Мы услышали грохот. Мы подумали, что это просто машина. Мы никогда не думали, что это будет автобус с таким количеством людей на борту», — рассказал Мигель Санчес агентству AP.
Железнодорожная компания Canadian Pacific из Канзас-Сити в Мексике подтвердила факт аварии и выразила соболезнования семьям погибших. Компания, базирующаяся в Калгари, заявила, что ее персонал находится на месте и сотрудничает с властями.
Компания также призвала водителей соблюдать дорожные знаки и приказы об остановке на железнодорожных переездах.
В последнем отчете Мексиканского агентства по регулированию железнодорожного транспорта, опубликованном в сентябре, говорится, что в прошлом году на железнодорожных переездах произошло 800 аварий по сравнению с 602 в 2020 году.
В прошлом месяце шесть человек погибли, когда поезд врезался в несколько транспортных средств в штате Гуанахуато, отмечает Sky News.
В 2019 году девять человек погибли, когда грузовой поезд врезался в пассажирский автобус, переходивший железнодорожные пути в центральном штате Керетаро.