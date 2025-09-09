Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Этнограф Каверин опубликовал первое фото после освобождения из афганского СИЗО

Российский этнограф Святослав Каверин, проведший 52 дня в СИЗО в Афганистане, вернулся в Россию и опубликовал своё первое фото из аэропорта Шереметьево. Снимок появился в телеграм-канале учёного.

Источник: Life.ru

«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом», — написал Каверин.

Позднее этнограф добавил краткое сообщение: «Наконец я дома», выразив благодарность неравнодушным людям за поддержку.

Напомним, что учёный был задержан афганскими властями 19 июля в городе Кундуз во время исследовательской поездки, связанной с изучением провинций Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. По словам Каверина, формальным основанием для ареста послужило обвинение в попытке контрабанды украшений, после чего его перевезли в главное управление разведки Афганистана в Кабуле для дальнейшего разбирательства.