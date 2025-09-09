Азербайджан просит Россию выдать им арестованного террориста

Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали гражданина Азербайджана, которого подозревают в подготовке терактов по поручению украинской организации. Задержанный проводил разведку административных зданий и объектов транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь. Во время обыска у подозреваемого были изъяты средства связи, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также иные предметы, подтверждающие его противоправную деятельность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту.