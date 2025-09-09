Ричмонд
В Ростовской области упал самолет Ан-2 при сельхозработах

Пилот погиб.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Самолет Ан-2 упал в Ростовской области при проведении сельскохозяйственных работ, пилот погиб, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

«В 09:20 [мск] поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в 4 км юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте крушения работает группировка сил и средств РСЧС в составе 15 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России — 6 специалистов, 2 единицы техники.