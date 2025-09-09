Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омских водоёмах за четыре дня утонули три человека

Основными причинами трагических случаев стали купание в местах, не предназначенных для этого.

Источник: Om1 Омск

В Омской области Следственный комитет России проводит доследственные проверки по фактам гибели людей на водоёмах, выясняя все обстоятельства и причины трагедий.

На берегу реки Иртыш 5 сентября, в районе улицы Кемеровской, было найдено тело 42-летней женщины, которая отдыхала на пляже с семьёй. На следующий день, 6 сентября, в затоне на левом берегу реки Иртыш утонул 32-летний мужчина. 8 сентября ещё одна трагедия произошла в озере неподалёку от деревни Меркутлы, где во время рыбалки 68-летний мужчина выпал из лодки и утонул.

По словам следователей, основными причинами трагических случаев стали купание в местах, не предназначенных для этого, и несоблюдение элементарных правил безопасности на воде.

В связи с этим следственное управление вновь напоминает о важности соблюдения мер безопасности при нахождении на водоёмах, а также необходимости следить за правилами поведения на воде, чтобы избежать дальнейших происшествий.