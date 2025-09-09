В омских водоёмах за четыре дня утонули три человека

В Омской области Следственный комитет России проводит доследственные проверки по фактам гибели людей на водоёмах, выясняя все обстоятельства и причины трагедий.
На берегу реки Иртыш 5 сентября, в районе улицы Кемеровской, было найдено тело 42-летней женщины, которая отдыхала на пляже с семьёй. На следующий день, 6 сентября, в затоне на левом берегу реки Иртыш утонул 32-летний мужчина. 8 сентября ещё одна трагедия произошла в озере неподалёку от деревни Меркутлы, где во время рыбалки 68-летний мужчина выпал из лодки и утонул.
По словам следователей, основными причинами трагических случаев стали купание в местах, не предназначенных для этого, и несоблюдение элементарных правил безопасности на воде.
В связи с этим следственное управление вновь напоминает о важности соблюдения мер безопасности при нахождении на водоёмах, а также необходимости следить за правилами поведения на воде, чтобы избежать дальнейших происшествий.