В омских водоёмах за четыре дня утонули три человека

На берегу реки Иртыш 5 сентября, в районе улицы Кемеровской, было найдено тело 42-летней женщины, которая отдыхала на пляже с семьёй. На следующий день, 6 сентября, в затоне на левом берегу реки Иртыш утонул 32-летний мужчина. 8 сентября ещё одна трагедия произошла в озере неподалёку от деревни Меркутлы, где во время рыбалки 68-летний мужчина выпал из лодки и утонул.