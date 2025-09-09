Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области фура врезалась в «КАМАЗ» и опрокинулась

ДТП с грузовиками перекрыло трассу М-5 в Челябинской области.

Источник: ГАИ Челябинской области

В Челябинской области трасса М-5 временно перекрыта из-за аварии с двумя грузовиками.

Как рассказала в региональной Госавтоинспекции, на 1652-м километре дороги водитель грузового Mercedes не выдержал дистанцию. Фура врезалась в ехавший впереди «КАМАЗ» и опрокинулась. При этом люди не пострадали.

Примечательно, что это уже второе ДТП с переворотом грузовика за утро. Чуть ранее на том же 1652-м километре трассs М-5 грузовой автомобиль скатился с дороги и опрокинулся. ДТП также обошлось без пострадавших.