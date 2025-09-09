Пламя тушили более тысячи человек. Обычная неосторожность сибиряка нанесла ущерб лесу на 11 миллионов

— Ветер моментально подхватил огонь и устремился к лесу. В считанные часы безобидная искра превратилась в катастрофу: пламя бушевало почти неделю. Его удалось полностью потушить только к 16 мая. К тому моменту стихия прошлась по территории больше 1200 гектаров, — рассказывают в Минприроды.