Пламя тушили более тысячи человек. Обычная неосторожность сибиряка нанесла ущерб лесу на 11 миллионов

Обычная неосторожность сибиряка обернулась миллионными убытками и трудом тысяч людей. Все началось с самой обычной «болгарки» — шлифовальной машины, которую взял в руки житель Забайкалья возле села Смоленка. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Минприроды.
— Ветер моментально подхватил огонь и устремился к лесу. В считанные часы безобидная искра превратилась в катастрофу: пламя бушевало почти неделю. Его удалось полностью потушить только к 16 мая. К тому моменту стихия прошлась по территории больше 1200 гектаров, — рассказывают в Минприроды.
На борьбу с пламенем бросили колоссальные силы. Более тысячи пожарных и добровольцев, 130 единиц спецтехники — настоящая армия, которая сутками сражалась с огнем. Затраты только на тушение превысили 312 тысяч рублей. Но главный ущерб — природный. По предварительной оценке, лесному фонду нанесен вред на 11 миллионов рублей.
На предполагаемого виновника завели уголовное дело. По решению суда он сейчас находится под домашним арестом, пока следствие разбирается во всех обстоятельствах происшествия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что перекус в автобусе обернулся дракой между пассажирами в Иркутске.