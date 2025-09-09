Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске задержали 16-летнего парня за мошенничество с сим-картами

Подросток восстановил доступ к чужой сим-карте и оформил займ на 19 тысяч рублей.

Подросток восстановил доступ к чужой сим-карте и оформил займ на 19 тысяч рублей.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 16-летнего студента из Новосибирска, о чём сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В июне парень восстановил чужую сим-карту и получил доступ к личным кабинетам микрофинансовых организаций. На имя владельца карты он оформил займы на 19 тысяч рублей и перевёл деньги на свою банковскую карту.

Против молодого человека возбудили уголовные дела за незаконный доступ к компьютерной информации и мошенничество.

При обыске у подростка нашли телефон, компьютер и восемь боксов для сим-карт. Парень признался в содеянном и обязался являться по первому требованию следствия.