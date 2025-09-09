В Новосибирске задержали 16-летнего парня за мошенничество с сим-картами

Подросток восстановил доступ к чужой сим-карте и оформил займ на 19 тысяч рублей.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 16-летнего студента из Новосибирска, о чём сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
В июне парень восстановил чужую сим-карту и получил доступ к личным кабинетам микрофинансовых организаций. На имя владельца карты он оформил займы на 19 тысяч рублей и перевёл деньги на свою банковскую карту.
Против молодого человека возбудили уголовные дела за незаконный доступ к компьютерной информации и мошенничество.
При обыске у подростка нашли телефон, компьютер и восемь боксов для сим-карт. Парень признался в содеянном и обязался являться по первому требованию следствия.