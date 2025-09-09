Ричмонд
В Башкирии ждут роста числа заболевших мышиной лихорадкой

В Башкирии прогнозируют увеличение числа заражений мышиной лихорадкой.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиологи предупреждают жителей Башкирии о возможном увеличении случаев заражения геморрагической лихорадкой в республике. Это связано с заметным ростом популяции грызунов, зафиксированным весной 2025 года.

Как пояснили в Роспотребнадзоре региона, осенью численность мышей и полевок традиционно увеличивается, а с наступлением холодов грызуны начинают перемещаться в жилые дома и хозяйственные постройки, что повышает риски для людей. Заразиться можно во время работ на даче, сбора грибов или ягод в лесу, а также при заготовке сена.

Симптомы заболевания проявляются через 7−14 дней: резко поднимается температура, появляются мышечные боли, тошнота и сыпь. Специалисты настаивают, что при первых признаках недомогания нужно сразу обращаться к врачу.

Напомним, что в прошлом году мышиную лихорадку диагностировали 344 жителям Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.