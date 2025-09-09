Ричмонд
Самолет Ан-2 упал под Ростовом, пилот погиб

Самолет Ан-2 разбился при проведении сельхозработ в Ростовской области.

Самолет Ан-2 потерпел крушение при выполнении сельскохозяйственных работ в Ростовской области. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, инцидент произошел в 4 километрах юго-восточнее хутора Морозов.

По предварительной информации, пилот воздушного судна погиб. Сообщение о падении самолета поступило в спасательные службы в 09:20 по московскому времени.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее KP.RU сообщил, что в Амурской области произошло крушение легкомоторного самолета АН-24. В результате случившегося погибло 48 человек. Сообщалось, что пилоты всего пары минут не дотянули до аэродрома. У экипажа до последнего была надежда совершить аварийную посадку.