Самолет Ан-2 упал под Ростовом, пилот погиб

Самолет Ан-2 потерпел крушение при выполнении сельскохозяйственных работ в Ростовской области. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, инцидент произошел в 4 километрах юго-восточнее хутора Морозов.
По предварительной информации, пилот воздушного судна погиб. Сообщение о падении самолета поступило в спасательные службы в 09:20 по московскому времени.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
