Пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС попал в смертельное ДТП в Воронеже

Сын высокопоставленной сотрудницы ФНС в состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованный полуприцеп в Воронеже. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Telegram-канале Baza.

Дорожное происшествие произошло 3 сентября на улице Хользунова. Автомобилем марки «Фольксваген Гольф» управлял 31-летний Антон Гусев. Водитель влетел в стоящий полуприцеп, пассажирка последнего скончалась на месте.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. Выяснилось, что такой случай в биографии Гусева не первый — три года назад его лишали прав, а спустя полтора года он снова попался пьяным за рулем.

Родственники погибшей утверждают, что мужчина может избежать ответственности за ДТП. Его мать работает в Управлении ФНС по региону — она занимает пост главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства, уточнили в публикации.

Ранее самокатчик в Подмосковье спровоцировал аварию и сам чуть не погиб под колесами «газели». Молодой человек не убедился в безопасности маневра и, двигаясь в попутном с грузовиком направлении, резко свернул на проезжую часть.