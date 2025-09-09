Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Ан-2 разбился в Ростовской области, пилот погиб

В Ростовской области легкомоторный самолет Ан-2 разбился при выполнении сельскохозяйственных работ на территории акционерного общества «Родник». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В Ростовской области разбился самолет Ан-2.

В Ростовской области легкомоторный самолет Ан-2 разбился при выполнении сельскохозяйственных работ на территории акционерного общества «Родник». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«При проведении сельхозработ на территории АО “Родник” произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб», — сказано в сообщении.

Уточняется, что причины падения воздушного судна устанавливаются. На месте работают специалисты экстренных служб, проводится осмотр обломков и сбор необходимых материалов для последующего расследования. По словам представителей, самолет выполнял плановый облет, когда внезапно потерял управление и рухнул. Информация о возможных пострадавших среди жителей хутора Морозов не поступала.