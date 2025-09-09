Когда полиция вправе выломать дверь: разъяснения по случаям домашнего насилия в Краснодаре

В полиции Краснодара рассказали, при каких обстоятельствах сотрудники правоохранительных органов могут проникнуть в квартиру без разрешения хозяев при поступлении сигналов о домашнем насилии.
Как сообщил «KИ» начальник пресс-службы УМВД Артем Коноваленко, проникновение возможно, если необходимо спасти жизнь, пресечь преступление или задержать подозреваемого.
За нанесение побоев родственнику предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы. Если побои нанесены впервые, статья 116 УК РФ не применяется, но повторное правонарушение квалифицируется как преступление.
Для обращения в полицию необходимы медицинские документы, подтверждающие травмы. Полиция может изъять документы из больницы и назначить экспертизу, даже если пострадавший отказывается от претензий.