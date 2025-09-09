Соляной тайфун: эксперт объяснил панику США по поводу китайских хакеров

— Разумеется. В западных СМИ появились сообщения, что в августе 2025 года специалисты Dream Threat Intelligencе зафиксировали масштабную фишинговую атаку, организованную операторами, связанными с Ираном. Кампания, приписываемая группе Homeland Justice под контролем Министерства разведки и безопасности Ирана (MOIS), была замаскирована под официальную дипломатическую переписку от имени МИД Омана. Утверждается, что для рассылки использовался скомпрометированный почтовый ящик оманского посольства в Париже — письма отправлялись государственным структурам и международным организациям по всему миру. Операция отличалась масштабностью и многоуровневой структурой: для сокрытия источника использовалось не менее 104 скомпрометированных адресов электронной почты, а отправка производилась через VPN-сервер. Атака, как сообщается, велась одновременно в нескольких регионах, включая Ближний Восток, Европу, Азию, Африку, Америку и международные организации, с учетом специфики и контекста каждой цели. В некоторых письмах упоминалась тема «Будущее региона после конфликта между Ираном и Израилем и роль арабских стран на Ближнем Востоке», что подчеркивает попытки использовать геополитическую напряженность в качестве приманки. Фишинговые вложения имитировали официальные документы МИД, призывая получателей «разблокировать содержимое» и активировать макросы. Некоторые адресаты увидели предупреждающие баннеры от Proofpoint на украинском языке, что указывает на проникновение в организации, использующие локализованные средства фильтрации.