Суд обязал виновника взрыва в доме в Ступине выплатить 362 млн рублей

Напомним, взрыв газа в многоэтажном доме в Ступине произошёл 11 апреля 2022 года. В результате ЧП «сложились» сразу три этажа дома — с третьего по пятый. Трагедия унесла жизни шестерых жителей. СК РФ возбудил дело по факту произошедшего. Позже выяснилось, что взрыв организовал Зарубин. Инсценировав ЧП, он хотел убить жену и детей.