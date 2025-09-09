Взорвавшему дом ради мести жене назначили огромную компенсацию: каким оказалось решение суда

В Следственном комитете сообщили, что Зарубин на допросах предлагал разные версии событий, но ни одна из них не подтвердилась. Более 40 экспертиз и собранные доказательства легли в основу обвинения. В ноябре 2024 года суд приговорил Зарубина к пожизненному заключению. Сам он не признал иски и просил не взыскивать с него компенсации.