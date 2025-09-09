Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взорвавшему дом ради мести жене назначили огромную компенсацию: каким оказалось решение суда

Суд обязал устроившего взрыв газа жителя Ступино выплатить 362 млн на ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Подмосковье обязал жителя Ступино Алексея Зарубина выплатить более 362 миллионов рублей за восстановление жилого дома, разрушенного из-за устроенного им взрыва газа в 2022 году. Об этом сообщается в материалах дела, изученных РИА Новости.

Трагедия унесла жизни шести человек, включая жену и двоих детей Зарубина. Согласно решению суда, вина Зарубина доказана. Он должен компенсировать ущерб администрации городского округа Ступино в размере 227,15 миллиона рублей и Фонду капитального ремонта Министерства ЖКХ Московской области — 134,98 миллиона рублей.

Эти суммы пойдут на восстановление пострадавшего дома. Кроме того, суд постановил выплатить миллион рублей женщине, получившей травму головы во время взрыва.

Следствие установило, что в апреле 2022 года Зарубин, на фоне семейных конфликтов, решил убить жену и детей, замаскировав преступление под бытовой взрыв. Он перекрыл вентиляцию детским одеялом, повредил газовую систему и, дождавшись скопления газа, поджег его зажигалкой, укрывшись в туалете. В результате взрыва обрушился подъезд дома, погибли шесть человек, а четверо получили тяжелые травмы. Квартиры жильцов также серьезно пострадали.

В Следственном комитете сообщили, что Зарубин на допросах предлагал разные версии событий, но ни одна из них не подтвердилась. Более 40 экспертиз и собранные доказательства легли в основу обвинения. В ноябре 2024 года суд приговорил Зарубина к пожизненному заключению. Сам он не признал иски и просил не взыскивать с него компенсации.