В Ростовской области потерпел крушение самолет Ан-2

Самолёт Ан-2 разбился в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.
Инцидент произошёл в 4 км от хутора Морозов. Информация о случившемся поступила примерно в 09:20.
По предварительным данным, пилот воздушного судна погиб. Самолёт проводил сельскохозяйственные работы на территории агробазы.
Напомним, в октябре 2024 года возле Ессентуков в Ставропольском крае самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку. На борту воздушного судна находились девять человек. После инцидента сообщалось о четырёх пострадавших, включая ребёнка.