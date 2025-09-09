Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области потерпел крушение самолет Ан-2

По предварительным данным, пилот воздушного судна погиб.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт Ан-2 разбился в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

Инцидент произошёл в 4 км от хутора Морозов. Информация о случившемся поступила примерно в 09:20.

По предварительным данным, пилот воздушного судна погиб. Самолёт проводил сельскохозяйственные работы на территории агробазы.

Напомним, в октябре 2024 года возле Ессентуков в Ставропольском крае самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку. На борту воздушного судна находились девять человек. После инцидента сообщалось о четырёх пострадавших, включая ребёнка.