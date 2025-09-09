Обвинение запросило 7 лет колонии для экс-директора красноярского ФМБА за растрату 15 млн рублей

В Центральном районном суде Красноярска близятся к завершению процесс по громкому уголовному делу о растрате бюджетных средств в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России.
Государственный обвинитель потребовал для бывшего руководителя учреждения Бориса Баранкина 7 лет колонии общего режима.
Как установило следствие, с 2019 по 2021 год экс-директор и представитель фирмы-поставщика организовали схему фиктивных поставок лекарственных препаратов. По данным прокуратуры, более 15 млн рублей бюджетных средств были перечислены за медикаменты, которые либо не поставлялись, либо приобретались для личных нужд обвиняемых и его супруги.
«Лекарственные препараты приобретались исходя из личных потребностей организатора схемы и использовались для лечебных и косметологических целей», — отметили в надзорном ведомстве.
Подсудимые вину не признают и отрицают противоправные действия. Для представителя коммерческой фирмы государственный обвинитель запросил 4 года условного лишения свободы.
Следующее судебное заседание, на котором выступит защита, назначено на 15 сентября. Оглашение приговора по делу ожидается 16 сентября.