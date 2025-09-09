Обвинение запросило 7 лет колонии для экс-директора красноярского ФМБА за растрату 15 млн рублей

Как установило следствие, с 2019 по 2021 год экс-директор и представитель фирмы-поставщика организовали схему фиктивных поставок лекарственных препаратов. По данным прокуратуры, более 15 млн рублей бюджетных средств были перечислены за медикаменты, которые либо не поставлялись, либо приобретались для личных нужд обвиняемых и его супруги.