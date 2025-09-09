В Воронежской области столкнулись «Форд» и «Киа», ранена женщина

В понедельник, 8 сентября, около 15.50 в Борисоглебске на перекрестке улиц Павловского и Победы, где нет светофора, случилось ДТП. Водитель «Форд-Фокус», 37-летняя жительница Волгоградской области, ехала по второстепенной дороге. Тем не менее она не пропустила двигавшуюся по главной «Киа-Рио». Управлявшая корейской иномаркой 43-летняя местная жительница получила травмы. Ее отвезли в больницу.