Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области столкнулись «Форд» и «Киа», ранена женщина

В Борисоглебске врезались друг в друга «Форд» и «Киа», которыми управляли женщины, одну из них госпитализировали.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В понедельник, 8 сентября, около 15.50 в Борисоглебске на перекрестке улиц Павловского и Победы, где нет светофора, случилось ДТП. Водитель «Форд-Фокус», 37-летняя жительница Волгоградской области, ехала по второстепенной дороге. Тем не менее она не пропустила двигавшуюся по главной «Киа-Рио». Управлявшая корейской иномаркой 43-летняя местная жительница получила травмы. Ее отвезли в больницу.

— Всего 8 сентября в Воронежской области случилось 93 ДТП. Из них в Воронеже — 75, на дорогах в районах — 12, на федеральных трассах — 6. В пяти авариях получили травмы пять человек, — сообщили в региональном ГУ МВД.