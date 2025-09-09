Обрушение башенного крана в Ташкенте: один человек погиб, двое госпитализированы

Вместе с тем, подобные инциденты заставляют задуматься: не пора ли рабочей группе провести масштабную проверку всех строительных площадок Ташкента на предмет соблюдения норм безопасности? Ведь становится по-настоящему страшно — идёшь по улице, а вдруг на тебя упадёт кран или другое строительное оборудование.