Обрушение башенного крана в Ташкенте: один человек погиб, двое госпитализированы

Как сообщили в Комитете по промышленной, радиационной и ядерной безопасности, трагедия произошла 8 сентября около 16:10 на улице Тирсакобод, на территории строящегося жилого комплекса «Домбрабад Сити». В процессе монтажа башенного крана конструкция опрокинулась в одну сторону.
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности: во время монтажных работ основание крановых опор оказалось ненадёжно закреплённым. При перемещении крана для установки новой секции две из опор оторвались от основания, и огромная конструкция обрушилась на землю.
К сожалению, трагедия не обошлась без жертв: крановщик, находившийся в кабине, погиб от сильного удара. Ещё двое рабочих, принимавших участие в монтаже, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
В данный момент создана специальная техническая комиссия, которая занимается изучением обстоятельств аварии и проведением необходимой экспертизы. Ведётся официальное расследование причин ЧП.
Вместе с тем, подобные инциденты заставляют задуматься: не пора ли рабочей группе провести масштабную проверку всех строительных площадок Ташкента на предмет соблюдения норм безопасности? Ведь становится по-настоящему страшно — идёшь по улице, а вдруг на тебя упадёт кран или другое строительное оборудование.