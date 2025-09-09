Ричмонд
Обрушение башенного крана в Ташкенте: один человек погиб, двое госпитализированы

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). Вечером 8 сентября в социальных сетях появились тревожные видеоролики с места ЧП в Ташкенте — на строительной площадке многоэтажного дома в махалле «Домбрабад» Чиланзарского района рухнул башенный кран. Кадры быстро разошлись в соцсетях, вызвав волну обсуждений и тревоги среди горожан.

Как сообщили в Комитете по промышленной, радиационной и ядерной безопасности, трагедия произошла 8 сентября около 16:10 на улице Тирсакобод, на территории строящегося жилого комплекса «Домбрабад Сити». В процессе монтажа башенного крана конструкция опрокинулась в одну сторону.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности: во время монтажных работ основание крановых опор оказалось ненадёжно закреплённым. При перемещении крана для установки новой секции две из опор оторвались от основания, и огромная конструкция обрушилась на землю.

К сожалению, трагедия не обошлась без жертв: крановщик, находившийся в кабине, погиб от сильного удара. Ещё двое рабочих, принимавших участие в монтаже, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В данный момент создана специальная техническая комиссия, которая занимается изучением обстоятельств аварии и проведением необходимой экспертизы. Ведётся официальное расследование причин ЧП.

Вместе с тем, подобные инциденты заставляют задуматься: не пора ли рабочей группе провести масштабную проверку всех строительных площадок Ташкента на предмет соблюдения норм безопасности? Ведь становится по-настоящему страшно — идёшь по улице, а вдруг на тебя упадёт кран или другое строительное оборудование.