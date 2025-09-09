По делу Кушнарева представили новые доказательства

Защита приобщила к материалам дела письма, направленные Минтрансом области транспортным предприятиям с просьбой о финансовой помощи на поддержку мобилизованных через Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.
По словам адвоката Артура Мелояна, Кушнарев мог выступать лишь посредником при сборе средств, а не вымогать взятку для личного обогащения. Эксперты-лингвисты из московской фирмы «Лингвосудэксперт», изучив аудиозапись разговора Кушнарева с директором «Т-Транс» Николаем Селезневым, заключили, что в диалоге отсутствуют признаки вымогательства.
По их мнению, Селезнев «доминировал в коммуникации» и мог манипулировать беседой, в то время как Кушнарев не знал о записи разговора. Сам экс-министр пока не давал показаний. Его выступление в суде ожидается 29 сентября, после чего стороны перейдут к прениям.
Напомним, Кушнарев обвиняется в вымогательстве 95 миллионов рублей у компании «Т-Транс» за беспрепятственный прием работ по госконтрактам.