Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу Кушнарева представили новые доказательства

На суде по делу экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева адвокаты представили новые доказательства, которые могут свидетельствовать о его невиновности. Об этом сообщает 161.ru.

Источник: РИА "Новости"

Защита приобщила к материалам дела письма, направленные Минтрансом области транспортным предприятиям с просьбой о финансовой помощи на поддержку мобилизованных через Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

По словам адвоката Артура Мелояна, Кушнарев мог выступать лишь посредником при сборе средств, а не вымогать взятку для личного обогащения. Эксперты-лингвисты из московской фирмы «Лингвосудэксперт», изучив аудиозапись разговора Кушнарева с директором «Т-Транс» Николаем Селезневым, заключили, что в диалоге отсутствуют признаки вымогательства.

По их мнению, Селезнев «доминировал в коммуникации» и мог манипулировать беседой, в то время как Кушнарев не знал о записи разговора. Сам экс-министр пока не давал показаний. Его выступление в суде ожидается 29 сентября, после чего стороны перейдут к прениям.

Напомним, Кушнарев обвиняется в вымогательстве 95 миллионов рублей у компании «Т-Транс» за беспрепятственный прием работ по госконтрактам.