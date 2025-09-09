В Подмосковье зафиксирован рост преступности за счет наркодилеров и компьютерных мошенников

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Московской области, всего с начала года в регионе зафиксировано 48127 преступлений, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно заметно (на 42,9%) выросло число преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации и с использованием Интернета. Также заметно (на 11.8%) увеличилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Число нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств выросло на 7,1%. Заметно возросло количество погибших в авариях — их зафиксировано 242 (на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года).