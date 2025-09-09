Вынесен приговор четверым украинцам за теракт в приграничье России в 2023 году

Второй Западный окружной военный суд РФ вынес приговор в отношении четверых граждан Украины, которые проникли на российскую территорию в 2023 году, после чего устроили теракт на военном аэродроме в Калужской области и заминировали опоры линий электропередач Смоленской и Курской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.