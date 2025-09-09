Вынесен приговор четверым украинцам за теракт в приграничье России в 2023 году

«30 августа 2023 г. диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области. В ходе боестолкновения трое из них ликвидированы, четверо задержаны», — уточнили в ведомстве. Все четверо приговорены к тюремным срокам от 26 до 28 лет.
В группу входили кадровые сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов.
Как сообщалось, ФСБ России в августе 2023 года задержала украинских диверсантов, которые готовили нападение на Смоленскую и Курскую АЭС. Украинцев тренировал спецназ британской армии. ДРГ должна была совершить диверсии на военных объектах, на нефтяной, транспортной и критической инфраструктуре, а также на АЭС. Преступников задержали под Брянском.