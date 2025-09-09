Автомобиль и поезд столкнулись под Приозерском. УАЗу оторвало «нос»

Как сообщает ОЖД, в 7:08 на станции Мюллюпельто водитель машины выехал на железнодорожный переезд перед электричкой № 7582 Кузнечное — Санкт-Петербург. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было небольшое, избежать столкновения не удалось.