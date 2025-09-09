Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль и поезд столкнулись под Приозерском. УАЗу оторвало «нос»

Легковой автомобиль и поезд столкнулись утром 9 сентября на севере Ленинградской области. По предварительной информации «Фонтанки», ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщает ОЖД, в 7:08 на станции Мюллюпельто водитель машины выехал на железнодорожный переезд перед электричкой № 7582 Кузнечное — Санкт-Петербург. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было небольшое, избежать столкновения не удалось.

«В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — отмечается в сообщении.

Электричка задержалась на 32 минуты, на движение других поездов ДТП не повлияло.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП.