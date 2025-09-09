Бастрыкину доложат о деле ошибочно признанного мёртвым пенсионера в Перми

Об этом стало известно из телеграм-канала Следственного комитета РФ. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в июле 2025 года в краевой столице пропал 79-летний Владимир Горбач. Известно, что мужчина ушёл из дома и предположительно отправился за ягодами в лес в Пермском округе. На протяжении почти двух месяцев его местонахождение остаётся неизвестным.