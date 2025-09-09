Бастрыкину доложат о деле ошибочно признанного мёртвым пенсионера в Перми

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе дела пенсионера, который был ошибочно признан мёртвым в Перми.
Об этом стало известно из телеграм-канала Следственного комитета РФ. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в июле 2025 года в краевой столице пропал 79-летний Владимир Горбач. Известно, что мужчина ушёл из дома и предположительно отправился за ягодами в лес в Пермском округе. На протяжении почти двух месяцев его местонахождение остаётся неизвестным.
Через несколько дней после пропажи родных пропавшего вызвали на место ДТП со сбитым пожилым мужчиной. Тем не менее, на выдаче тела для похорон выяснилось, что в гробу не Владимир. В сентябре 2025 года дочь пенсионера Мария написала открытое обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Пермячка попросила у главы ведомства помощи.
9 сентября канал СКР сообщил, что региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе и первоначальных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщил канал Следком.