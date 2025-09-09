В Новосибирске суд взыскал с коуча по духовному росту 60 миллионов рублей

НОВОСИБИРСК, 9 сен — РИА Новости. Новосибирский областной суд, поддержав позицию прокурора региона Александра Бучмана, признал законным решение нижестоящей инстанции и взыскал в доход государства 60 миллионов рублей с бизнесмена, занимавшегося «практиками по духовному росту», сообщило областное надзорное ведомство.
«Новосибирским областным судом поддержана позиция прокурора области Александра Бучмана о взыскании в доход государства 60 миллионов рублей, полученных от практик по духовному росту», — говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что ранее Центральный районный суд Новосибирска признал ничтожным фиктивный договор займа, заключенный индивидуальным предпринимателем с аффилированным лицом. По этому договору «коуч по духовному росту» пытался в обход требований закона вывести со счета деньги, полученные от оказания эзотерических услуг, уточнили в прокуратуре.
«На счет предпринимателя длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счет и потребовал документального подтверждения законности поступлений, чего сделано не было. Чтобы обойти запрет, предприниматель инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ и попытаться вывести денежные средства», — рассказали в ведомстве.
Суд первой инстанции признал такие действия направленными на незаконную легализацию денег и постановил взыскать все полученное сторонами в доход РФ. Вышестоящий суд оставил это решение без изменений.