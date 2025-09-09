В Новосибирске суд взыскал с коуча по духовному росту 60 миллионов рублей

«На счет предпринимателя длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счет и потребовал документального подтверждения законности поступлений, чего сделано не было. Чтобы обойти запрет, предприниматель инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ и попытаться вывести денежные средства», — рассказали в ведомстве.