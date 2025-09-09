Ричмонд
По факту обрушения башенного крана в Ташкенте возбуждено уголовное дело

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). В ГУВД столицы сообщили, что по факту трагического обрушения башенного строительного крана в Чиланзарском районе возбуждено уголовное дело. Следственные органы квалифицировали инцидент по части 2 пунктам «а» и «б» статьи 257 Уголовного кодекса — «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия».

Источник: Vaib.Uz

Напомним, авария произошла 8 сентября на стройплощадке в махалле «Домбрабад». В результате несоблюдения правил техники безопасности башенный кран упал прямо во время монтажных работ. На месте погиб один рабочий, ещё двое были госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время по делу ведутся следственные действия. Специализированная комиссия занимается изучением всех обстоятельств аварии, а также тем, насколько на объекте соблюдались правила техники безопасности, и кто несёт ответственность за случившееся.

Очевидно, что подобные инциденты требуют не только расследования каждого конкретного случая, но и ужесточения контроля за безопасностью на строительных площадках столицы. Остаётся надеяться, что виновные будут установлены, а выводы помогут предотвратить подобные трагедии в будущем.