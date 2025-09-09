По факту обрушения башенного крана в Ташкенте возбуждено уголовное дело

Напомним, авария произошла 8 сентября на стройплощадке в махалле «Домбрабад». В результате несоблюдения правил техники безопасности башенный кран упал прямо во время монтажных работ. На месте погиб один рабочий, ещё двое были госпитализированы с различными травмами.
В настоящее время по делу ведутся следственные действия. Специализированная комиссия занимается изучением всех обстоятельств аварии, а также тем, насколько на объекте соблюдались правила техники безопасности, и кто несёт ответственность за случившееся.
Очевидно, что подобные инциденты требуют не только расследования каждого конкретного случая, но и ужесточения контроля за безопасностью на строительных площадках столицы. Остаётся надеяться, что виновные будут установлены, а выводы помогут предотвратить подобные трагедии в будущем.