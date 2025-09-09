В Приморье мать четыре года избивала собственного сына — теперь ей грозит суд

В Приморье судебное разбирательство ожидает жительницу Дальнереченска, обвиняемую в многолетнем физическом насилии над собственным сыном. Установлено, что женщина с 2021 года по апрель 2025 года регулярно избивала своего 13-летнего ребёнка за плохую успеваемость в школе. Ребёнок получил многочисленные травмы — от синяков до ушибов, и длительное время находился в состоянии морального и физического давления, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.