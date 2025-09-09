Ричмонд
В Приморье мать четыре года избивала собственного сына — теперь ей грозит суд

Поводом для побоев стали плохие оценки в школе.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье судебное разбирательство ожидает жительницу Дальнереченска, обвиняемую в многолетнем физическом насилии над собственным сыном. Установлено, что женщина с 2021 года по апрель 2025 года регулярно избивала своего 13-летнего ребёнка за плохую успеваемость в школе. Ребёнок получил многочисленные травмы — от синяков до ушибов, и длительное время находился в состоянии морального и физического давления, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), обвиняемая может понести серьёзное наказание.

После вмешательства соответствующих служб мальчик был изъят из неблагополучной семьи и передан под опеку. Мать ограничили в родительских правах, а уголовное дело передано на рассмотрение в Дальнереченский районный суд.

Прокуратура также инициировала проверку деятельности органов опеки и профилактики.

Напомним, в Приморье завершено расследование уголовного дела о многолетнем насилии над ребёнком. Супружеская пара, проживая в Лесозаводске и Владивостоке, обвиняется в систематическом истязании мальчика 2012 года рождения. Согласно данным следствия, с 2019 по 2025 год обвиняемые регулярно наносили несовершеннолетнему побои, причиняя как физические, так и психоэмоциональные страдания. Ребёнок получил серьёзные травмы, включая переломы рёбер и ожоги.