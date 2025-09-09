Новосибирский военный приговорен к 9 годам тюрьмы за госизмену

Военнослужащий из Новосибирска был приговорен к 9 годам лишения свободы за государственную измену, выразившуюся в попытке вступления в ряды запрещенной на территории России террористической организации «Легион “Свобода России”* и намерении участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Приговор вынесен 2-м Восточным окружным военным судом на основании материалов, предоставленных правоохранительными органами. Сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
«В марте 2025 года новосибирский военный связался с воинским подразделением ВСУ “Легион “Свобода России”. Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. Он заявил о своём желании участвовать в боевых действиях в составе ВСУ и попытался уехать в Украину, но его задержали правоохранительные органы”, — сообщает пресс-служба суда.
Согласно приговору, первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, последующие 6 лет — в колонии строгого режима. После освобождения ему будет назначено ограничение свободы на срок 1,5 года с запретом на свободное передвижение. Дело рассмотрено в рамках действующего законодательства о противодействии экстремизму и терроризму. Преступление квалифицировано по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за государственную измену и участие в запрещенных вооруженных формированиях.
* — Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.