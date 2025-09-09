Новосибирский военный приговорен к 9 годам тюрьмы за госизмену

Согласно приговору, первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, последующие 6 лет — в колонии строгого режима. После освобождения ему будет назначено ограничение свободы на срок 1,5 года с запретом на свободное передвижение. Дело рассмотрено в рамках действующего законодательства о противодействии экстремизму и терроризму. Преступление квалифицировано по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за государственную измену и участие в запрещенных вооруженных формированиях.