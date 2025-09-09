Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего во время шторма молодого человека ищут в Алупке

Несчастный случай на воде произошел на выходных.

Источник: Комсомольская правда

Во время шторма, который бушевал в Алупке в минувшие выходные, пропал молодой человек. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что его еще до сих пор не нашли.

Глава города отметила, что, несмотря на снижение жары, количество обращений в ЕДДС не уменьшается. За последнюю неделю специалисты обработали 7 134 звонка. На выходных произошло трагическое происшествие на воде.

«Трое прыгали со скалы в Алупке, один утонул, другой в реанимации, третьего до сих пор не нашли», — рассказала Павленко.

В минувшие выходные волнение на море достигало трех баллов. В Крыму на водных объектах произошло пять трагических случаев со смертельным исходом, сообщили в Главном управлении МЧС по республике.