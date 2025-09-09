Пропавшего во время шторма молодого человека ищут в Алупке

Во время шторма, который бушевал в Алупке в минувшие выходные, пропал молодой человек. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что его еще до сих пор не нашли.
Глава города отметила, что, несмотря на снижение жары, количество обращений в ЕДДС не уменьшается. За последнюю неделю специалисты обработали 7 134 звонка. На выходных произошло трагическое происшествие на воде.
«Трое прыгали со скалы в Алупке, один утонул, другой в реанимации, третьего до сих пор не нашли», — рассказала Павленко.
В минувшие выходные волнение на море достигало трех баллов. В Крыму на водных объектах произошло пять трагических случаев со смертельным исходом, сообщили в Главном управлении МЧС по республике.