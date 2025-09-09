В Волгограде задержали мошенников, обещавших «теплое место» на СВО

В пресс-сдужбе регионального ведомства рассказали: волгоградцы, которым 57 и 45 лет, за денежное вознаграждение предложили помощь своему знакомому, подписавшему контракт с МО РФ для участия в СВО. За 1 миллион 300 тысяч рублей они пообещали, якобы используя свои связи, устроить мужчину на должность в тыловом подразделении, не принимающем участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, однако были задержаны при получении одной из частей денежных средств.