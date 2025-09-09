В Волгограде задержали мошенников, обещавших «теплое место» на СВО

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность двоих местных жителей, причастных к хищению денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.
В пресс-сдужбе регионального ведомства рассказали: волгоградцы, которым 57 и 45 лет, за денежное вознаграждение предложили помощь своему знакомому, подписавшему контракт с МО РФ для участия в СВО. За 1 миллион 300 тысяч рублей они пообещали, якобы используя свои связи, устроить мужчину на должность в тыловом подразделении, не принимающем участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, однако были задержаны при получении одной из частей денежных средств.
По материалам УФСБ СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей по части 4 статьи 159 УК России.
Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второму — в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.