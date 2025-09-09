В Новосибирске задержали курьера с мефедроном

24-летний новосибирец купил большую партию наркотиков через даркнет.
В Новосибирске задержали молодого человека недалеко от платформы Плехановская. При досмотре у 24-летнего парня нашли свёрток с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество — мефедрон, о чём сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.
Правоохранители выяснили, что мужчина купил большую партию наркотиков через интернет-магазин в даркнете. Он планировал продавать запрещённые вещества в Новосибирске.
Во время обыска рядом с железной дорогой стражи порядка нашли 25 тайников с наркотиками. Всего было изъято около 50 граммов запрещённого вещества.
На молодого человека завели уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Суд отправил его в СИЗО. За такое преступление грозит до 20 лет лишения свободы.