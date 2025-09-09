В Новосибирске задержали курьера с мефедроном

В Новосибирске задержали молодого человека недалеко от платформы Плехановская. При досмотре у 24-летнего парня нашли свёрток с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество — мефедрон, о чём сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.