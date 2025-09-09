В ЛНР при пожаре в частном доме погибли два пенсионера

Огонь уничтожил 35 кв. м кровли, 25 кв. м перекрытия и домашние вещи на 30 кв. м. Спасатели МЧС России не допустили дальнейшего распространения огня на всю площадь дома и на жилые строения. На месте работали 11 специалистов и 2 единицы техники.