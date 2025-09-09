Ричмонд
В ЛНР при пожаре в частном доме погибли два пенсионера

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Два пенсионера погибли при пожаре в частном подворье в Краснолучском городском округе ЛНР. Причина пожара — короткое замыкание, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В Краснолучском городском округе из-за короткого замыкания погибли пенсионеры. До приезда спасателей неравнодушные свидетели происшествия вывели из горящего дома 72-летнюю женщину. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в реанимационном отделении. Звеном газодымозащитной службы в доме был обнаружен 77-летний мужчина без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Огонь уничтожил 35 кв. м кровли, 25 кв. м перекрытия и домашние вещи на 30 кв. м. Спасатели МЧС России не допустили дальнейшего распространения огня на всю площадь дома и на жилые строения. На месте работали 11 специалистов и 2 единицы техники.