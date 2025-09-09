В Москве врач приехал на вызов к ребенку и выпал из окна

«Бригада скорой помощи приехала по вызову к ребенку в [квартиру] ЖК на 18-м этаже. Позже выяснилось, что он [врач] совершил самоубийство», — сказал источник.
Тело врача нашли под окнами дома.
По данным Mash, медики приехали к ребенку около 2 часов ночи, а спустя некоторое время тело врача нашли под окнами дома.
В марте муж и жена выпали с 11-го этажа жилого дома, расположенного на севере Москвы, мужчина сразу умер, девушка выжила и была госпитализирована. Телеграм-канала Mash тогда сообщил, что молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения.