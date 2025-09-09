В Москве врач приехал на вызов к ребенку и выпал из окна

В марте муж и жена выпали с 11-го этажа жилого дома, расположенного на севере Москвы, мужчина сразу умер, девушка выжила и была госпитализирована. Телеграм-канала Mash тогда сообщил, что молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения.