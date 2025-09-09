Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве врач приехал на вызов к ребенку и выпал из окна

Врач-педиатр выпал из окна, приехав по вызову в один из жилых комплексов на западе Москвы, сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Источник: РБК

«Бригада скорой помощи приехала по вызову к ребенку в [квартиру] ЖК на 18-м этаже. Позже выяснилось, что он [врач] совершил самоубийство», — сказал источник.

Тело врача нашли под окнами дома.

По данным Mash, медики приехали к ребенку около 2 часов ночи, а спустя некоторое время тело врача нашли под окнами дома.

В марте муж и жена выпали с 11-го этажа жилого дома, расположенного на севере Москвы, мужчина сразу умер, девушка выжила и была госпитализирована. Телеграм-канала Mash тогда сообщил, что молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения.