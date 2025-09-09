Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске поймали напавшего на работницу склада

Мужчина проник на склад и попытался украсть у работницы мобильный телефон.

Мужчина проник на склад и попытался украсть у работницы мобильный телефон.

В сентябре 2025 года на улице Сухарной в Новосибирске 39-летний мужчина проник на склад, где напал на 36-летнюю девушку и попытался отобрать у неё мобильный телефон. Женщина смогла дать отпор нападавшему, и тот не смог довести задуманное до конца, о чём сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следствие будет выяснять все детали происшествия, включая то, что предшествовало нападению. В ближайшее время суд решит вопрос о заключении мужчины под стражу.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на грабёж с применением насилия.