В Новосибирске поймали напавшего на работницу склада

В сентябре 2025 года на улице Сухарной в Новосибирске 39-летний мужчина проник на склад, где напал на 36-летнюю девушку и попытался отобрать у неё мобильный телефон. Женщина смогла дать отпор нападавшему, и тот не смог довести задуманное до конца, о чём сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.