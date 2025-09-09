В Новосибирске поймали напавшего на работницу склада

Мужчина проник на склад и попытался украсть у работницы мобильный телефон.
В сентябре 2025 года на улице Сухарной в Новосибирске 39-летний мужчина проник на склад, где напал на 36-летнюю девушку и попытался отобрать у неё мобильный телефон. Женщина смогла дать отпор нападавшему, и тот не смог довести задуманное до конца, о чём сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следствие будет выяснять все детали происшествия, включая то, что предшествовало нападению. В ближайшее время суд решит вопрос о заключении мужчины под стражу.
По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на грабёж с применением насилия.