В Шахтах полицейские установили участников самосуда над подростками

«Для проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями в школу незамедлительно направлены заместитель начальника УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Ростовской области, а также представитель органов внутренних дел и прокуратуры города», — сообщают правоохранители.