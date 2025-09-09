Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах полицейские установили участников самосуда над подростками

В городе Шахты полицейские установили участников конфликта между подростками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», причиной происшествия могло стать то, что подростки распивали алкоголь на могиле участника СВО. В итоге словесный конфликт перерос в потасовку. Участниками конфликта оказались двое учеников местной школы 13 и 14 лет.

«Для проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями в школу незамедлительно направлены заместитель начальника УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Ростовской области, а также представитель органов внутренних дел и прокуратуры города», — сообщают правоохранители.