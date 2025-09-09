Омичка жестоко избила пиалой своего должника

За долг в 250 рублей житель Нововаршавского района получил пиалой по лицу от разгневанной односельчанки. По итогу, женщине пришлось выплатить избитому 250 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда, сообщил телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Нестандартным оружием для выбивания долга воспользовалась 68-летняя жительница Нововаршавского района. Своему должнику она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбила голову восточной пиалой.
«Установлено, что в вечернее время 19 июля 2023 г. осужденная в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своим знакомым, задолжавшем ей 250 рублей, причинила ему керамической пиалой телесные повреждения лица, головы и шеи, повлекшие средний вред здоровью», — сообщили прокуроры.
Нововаршавский районный суд не одобрил «керамический аргумент» в этом долговом деле, и приговорил 68-летнюю мстительницу за совершение преступления к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, обязав выплатить потерпевшему 250 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.