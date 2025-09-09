Омичка жестоко избила пиалой своего должника

«Установлено, что в вечернее время 19 июля 2023 г. осужденная в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своим знакомым, задолжавшем ей 250 рублей, причинила ему керамической пиалой телесные повреждения лица, головы и шеи, повлекшие средний вред здоровью», — сообщили прокуроры.