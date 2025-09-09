Экс-глава ВС Адыгеи Трахов согласился с иском Генпрокуратуры о конфискации своих активов

Также главный ответчик в обращении к Волжскому районному суду назвал свое нелегальное имущество «нетрудовыми доходами» и признал, что бизнес-активы с целью их сокрытия от контролирующих органов записывались на родственников и номинальных лиц. Через доверенных лиц они осуществляли и управление капиталом. Господин Трахов вместе с сыном согласился с тем, чтобы их коррупционное имущество было обращено в доход государства, и даже попросил суд удовлетворить требование надзора.