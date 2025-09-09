Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будущим работникам в Башкирии предлагают зарплаты до 74 тысяч рублей

В Башкирии предлагаемая зарплата выросла до 73,5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Башкирии количество открытых вакансий увеличилось на 3% по сравнению с июлем. Это следует из нового исследования портала hh.ru. Отмечается, что в годовом выражении спрос на кадры все еще снижен на 28%.

При этом конкуренция за места остается умеренной. Средняя зарплата в предложениях работодателей достигла 73,5 тысяч рублей, показав рост на 1,2% за месяц.

Соискатели же в среднем рассчитывают на заработок в 69,3 тысячи рублей: их ожидания выросли на 6,5% за тот же период.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.