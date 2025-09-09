Будущим работникам в Башкирии предлагают зарплаты до 74 тысяч рублей

В Башкирии количество открытых вакансий увеличилось на 3% по сравнению с июлем. Это следует из нового исследования портала hh.ru. Отмечается, что в годовом выражении спрос на кадры все еще снижен на 28%.
При этом конкуренция за места остается умеренной. Средняя зарплата в предложениях работодателей достигла 73,5 тысяч рублей, показав рост на 1,2% за месяц.
Соискатели же в среднем рассчитывают на заработок в 69,3 тысячи рублей: их ожидания выросли на 6,5% за тот же период.
