Масштабное отключение электричества произошло в Берлине

Напомним, проблемы с электричеством в Европе в этом году встречались не раз. Так масштабное отключение света в Западной Европе в апреле вызвало настоящий хаос. Внезапно свет погас в самом сердце крупных городов. Жалобы поступали из Испании, Португалии, Франции, Германии и Бельгии. Одной из версий произошедшего называли кибератаку.