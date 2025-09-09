Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабное отключение электричества произошло в Берлине

Масштабное отключение электричества произошло в Берлине рано утром во вторник, 9 сентября. Представитель Stromnetz Berlin не исключил вероятность поджога двух опор линий электропередачи, уточнив, что пострадало около 50 000 домохозяйств и компаний.

Источник: Комсомольская правда

«Перебои с электроснабжением случаются постоянно, но они не являются обычным явлением такого масштаба», — отметил он, комментируя масштабы перебоев.

По данным полиции Берлина, пострадали районы Альтглинике, Грюнау, Адлерсхоф, Шпиндлерсфельд, Альт-Йоханнисталь и Обершёневайде. Расследованием произошедшего занялся Отдел государственной безопасности. Правоохранители предполагают наличие политических мотивов.

По словам представителя электросети, о пожаре на двух опорах электропередачи в Йоханнистале сообщили примерно в 3:30 утра. В связи с масштабностью ситуации пожарная служба созвала свой штаб, откуда координируют работу.

Напомним, проблемы с электричеством в Европе в этом году встречались не раз. Так масштабное отключение света в Западной Европе в апреле вызвало настоящий хаос. Внезапно свет погас в самом сердце крупных городов. Жалобы поступали из Испании, Португалии, Франции, Германии и Бельгии. Одной из версий произошедшего называли кибератаку.